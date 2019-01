Tirade over Sonse wethouder Frenken schiet haar doel voorbij

Het was een vreemde gewaarwording, dinsdagavond in het Sonse gemeentehuis. Voor de politiek zich opnieuw boog over de Eindhovense bezuinigingen die een woonproject voor negentien Sonse jongeren met autisme hard treffen, spraken twee direct betrokkenen in. De eerste was Stefan van der Made, broer van een van de bewoners. Hij betuigde namens de ouders van zes jongeren zijn steun aan wethouder John Frenken (Dorpsvisie), met wie ze de avond ervoor om tafel hadden gezeten. ,,Deze wethouder is veel negatief in het nieuws geweest, omdat hij te weinig voor ons zou doen. Hij heeft ons overtuigd dat hij zich wél pro-actief heeft opgesteld. We vinden dat wij te vroeg hebben geoordeeld en bieden deze wethouder onze excuses aan."