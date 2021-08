Tóch muziek- en dansles in het voormalig bankgebouw in Best: ‘Er moet hier een frisse wind gaan waaien’

BEST - Er wordt vanaf volgende week toch weer muziek gemaakt en gedanst in het souterrain van de Cultuurbank in Best. Enkele culturele en muzikale ondernemers gaan aan de slag in de lokalen die vrijkwamen nadat CultuurSpoor er stopte met lessen.

Het gaat om Musical’sCool!/Studio Pan, sport- en dansschool ‘Loesje Ladies Fit’, dansschool ‘Latin Touch’ en een aantal zelfstandige muziek- en dansdocenten die eerder verbonden waren aan CultuurSpoor.

,,Door die brede samenwerking hebben we er vertrouwen in dat we er wat van kunnen maken", zeggen Jan en Myrna van den Langenberg van Musical’sCool!/Studio Pan. De musicalschool was eerder ook al in Cultuurbank actief, maar huurt nu voortaan samen met de andere partijen standaard de danszaal, een lesruimte en het muzieklokaal in de oude kluis van het bankgebouw.

Quote We kunnen elkaar versterken en de handen ineen slaan met de horeca die hierboven zit. Het is gewoon een prachtige locatie met alle voorzienin­gen Loesje Josepha den Otter, ‘Loesje Ladies Fit’

,,Er moet hier een frisse wind gaan waaien”, zegt één van hen, Loesje Josepha den Otter van ‘Loesje Ladies Fit’, daarover. Zij verhuist van haar oude locatie aan De Ronde naar het pand aan het Raadhuisplein in het Bestse centrum. ,,We kunnen elkaar versterken en de handen ineen slaan met de horeca die hierboven zit. Het is gewoon een prachtige locatie met alle voorzieningen.”

Financieel rondkomen

Voorheen was het CultuurSpoor dat de ruimtes in het souterrain huurde van de pandeigenaar. De organisatie zette aan het eind van het afgelopen cursusjaar echter een streep door alle muziek- en danslessen. De aanleiding was een verandering in het subsidiebeleid van de gemeente Best. De gemeente besloot niet langer te willen inzetten op het stimuleren van een ‘culturele hotspot’ in Cultuurbank. Het blijven aanbieden van ‘muziek en dans’ werd daarmee financieel onhaalbaar, luidde de conclusie van CultuurSpoor.

Quote Het is voor ons echt een pilot, waarvan we hopen dat die slaagt natuurlijk Myrna en Jan van den Langenberg, Musical’sCool!/Studio Pan

De nieuwe huurders hebben goede hoop dat zij wel financieel rondkomen. Ze betalen het komende lesjaar nog niet de ‘volle mep’, stellen Myrna en Jan van den Langenberg. ,,En na één jaar volgt een evaluatie met de pandeigenaar. Het is voor ons echt een pilot, waarvan we hopen dat die slaagt natuurlijk.”

Open dag op 4 september

Ondertussen wordt nog wel gezocht naar andere medehuurders - ‘vooral voor in de ochtend- en middaguren’ - en lopen er gesprekken met de gemeente over mogelijke steun. ,,Om bijvoorbeeld kleine aanpassingen te kunnen doen aan het gebouw en zodat we het bestaande instrumentarium kunnen overnemen”, aldus het echtpaar. ,,De gemeente heeft lang geprobeerd hier een ‘hotspot’ te creëren, nu zetten wij onze schouders eronder. Dan hopen we ook op medewerking.”

Op zaterdag 4 september houden de verschillende aanbieders een open dag in het gebouw, met onder meer workshops en demonstraties. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10.00 en 14.00 uur en moeten zich vooraf aanmelden.