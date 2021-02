Toch onderzoek aanbesteding dorpshuis Son; B en W willen twijfels wegnemen

SON EN BREUGEL - Het Sonse college van B en W laat onderzoeken of de aanbesteding van het dorpshuis correct is verlopen.

Al maanden proberen VVD, Dorpsbelang en Voor U aan te tonen dat de aanbesteding voor het dorpshuis in Son niet rechtmatig is verlopen, en dat zij als oppositie niet de juiste informatie hebben gekregen. Vragen werden niet of onvolledig beantwoord, en ook een interpellatiedebat eind vorig jaar leverde niets op. Sterker nog, de coalitiepartijen sloten de rijen want er was in hun ogen niets fout gegaan en het debat werd een schijnvertoning.

Offerte is aangevraagd

Maar de oppositie hield voet bij stuk, en stuurde aan op een onderzoek door een onafhankelijke partij. Daartoe werd donderdag in de gemeenteraad een motie ingediend. Die motie zou weinig kans maken, ware het niet dat het college van B en W die dag zelf aankondigde dat het een onafhankelijk advocatenkantoor gaat inschakelen voor dit onderzoek. Een offerte is aangevraagd, en binnen een week verwacht het college de raad te kunnen informeren over het vervolg.

Quote Wij willen deze zaak uit de wereld helpen wethouder Jan Boersma

De oppositie was aangenaam verrast, en na een paar verduidelijkende vragen stemde het antwoord van wethouder Jan Boersma hen tevreden. ,,Wij willen de twijfels wegnemen en deze zaak uit de wereld helpen. Vandaar dat het college dit heeft opgepakt’’, verklaarde Boersma. De motie werd vervolgens niet in stemming gebracht. Belangrijkste winst nu is dat de lucht is geklaard. Het onderzoeksrapport wordt spoedig verwacht.