Toneelstuk over de brug die Bata sloeg naar Best

BEST - Met de opening van de Batabrug in 1947 werd volgens toneelvereniging De Narrekap letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen Batadorp en Best. Wat gebeurde er in de jaren daarna, zo tot 1961? Dat is te zien in de voorstellingen die zij eind september opvoeren.