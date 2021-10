Toon ligt al maanden met gemeente in de clinch over stoeprand voor zijn honderd jaar oude woning: ‘Ze trillen m'n huis kapot’

Veilig oversteken in Best door slechtzien­den en blinden: ‘Wel uitkijken met die stok hoor!’

15 oktober BEST - ‘Wat je ook rijdt, stop altijd!’ is het motto van de Internationale Dag van de Witte stok. Daarop stond het bevorderen van het veilig oversteken door slechtzienden en blinden centraal. Als zij de stok gestrekt vooruitsteken betekent dat: stoppen en doorgang verlenen. Maar dat ging in Best lang niet altijd goed. Bestuurders schieten er gauw nog even voorlangs.