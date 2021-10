Toon Tellegen nog één keer op muziek in Sint-Oedenrode

„Het is de combinatie van schijnbare eenvoud en gelaagdheid”, zegt Corrie van Binsbergen over wat haar aantrekt in het werk van schrijver Toon Tellegen. Achttien jaar geleden trad ze voor het eerst met hem op. Dat was in een serie concerten in het Bimhuis, het Amsterdamse podium voor jazz en geïmproviseerde muziek. „Daarin begeleidden we verschillende schrijvers met een uitgebreide band. Bij Toon klopte de muziek zo goed met zijn verhalen, dat toen het idee voor het Wisselend Toonkwintet geboren werd. Dat treedt regelmatig met hem op sinds 2006. Zijn werk heeft een weemoedige ondertoon zonder dat het sentimenteel wordt. Bovendien is zijn taal ritmisch, en heeft hij een heel goede timing in zijn voordracht. In feite is hij de bandleider.”

Quote Wanneer ik overga op een welluidend akkoord, is dat een signaal voor Toon om een nieuw gedicht te beginnen Corrie van Binsbergen, gitarist

Er zitten aanzienlijke verschillen tussen zijn dierenverhalen en zijn poëzie, zegt Van Binsbergen. „Toons dierenverhalen zijn niet per se voor kinderen, zeker, die vinden het heel leuk dat een olifant steeds maar weer in een boom klimt, maar volwassenen horen daar toch meer in of achter. Het programma dat het kwintet brengt is geschikt voor de hele familie. We hebben bij het poëzieprogramma Hemels en Vergeefs ook wel kinderen gehad. Dat ging redelijk goed, maar het is toch puur op volwassenen gericht. De gedichten zijn korter dan de verhalen, dus de balans met muziek is anders. Albert en ik spelen soms best pittige improvisaties en stukken die in de buurt komen van eigentijdse gecomponeerde muziek.”

Intuïtief

In Hemels en Vergeefs reageert Van Binsbergen intuïtief op de teksten die Tellegen (verre familie van Lou) voordraagt. „Een van zijn gedichten in het programma heet De toestand. Dat woord is voor mij aanleiding om een pedaal te gebruiken waarmee ik een akkoord vasthoud. Daar speel ik improvisaties overheen. Wanneer ik overga op een welluidend akkoord, is dat een signaal voor Toon om een nieuw gedicht te beginnen. In een gedicht over de tijd kun je in de muziek tikken en klokgelui horen. Hij laat het bepalen van de volgorde van de teksten aan mij over. Dat vindt hij toch het prettigst. Het gaat overigens wel in onderling overleg. Maar daarna ligt de volgorde vast. De titel van het programma komt van een van zijn poëziebundels. Ik vond die titel prachtig.”

‘Hemels en Vergeefs’. Toon Tellegen met Corrie van Binsbergen en Albert van Veenendaal. Zondag 31 oktober. De Knoptoren in Sint-Oedenrode. Aanvang 11.30 uur.