Tractor en auto botsen op kruising in Best: vrouw gewond

‘Vliegveld­par­ke­ren’ rond station Best moet wijken voor woningbouw en groen

2 december BEST - Een kwart van de parkeerplaatsen rond het treinstation in Best kan plaatsmaken voor woningbouw en groen. Dat denkt de gemeente. Al moet daarvoor wel een einde komen aan het ‘vliegveldparkeren’ in het centrum van het dorp.