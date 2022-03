Traditie vlooienmarkt Heikneuters verdwijnt: ‘We vonden zelfs ooit een vibrator met een briefje erbij’

,,Gebruiksmaterialen worden vaker verkocht via Marktplaats waardoor de kwaliteit van aangeboden spullen minder is dan jaren geleden”, legt commissielid Mark Vermeltfoort uit. ,,Wij blijven dan met onverkoopbare bullen zitten. Boeken, kleding en ijzer raken we wel kwijt, maar overschot moet naar de stortplaats. Dat kost geld. Dat terwijl het ophalen van spullen en sorteren een monsterklus is, zijn vrijwilligers schaars. De oudere garde kan het niet meer en jongeren werken fulltime of hebben andere interesses.”

Het probleem is duidelijk. ,,Toch dient er geld te zijn om elk jaar onze carnavalswagen te kunnen bouwen. Dus brainstormen we over nieuwe activiteiten. Dat kan een dag ramen wassen zijn bij Nijnselse inwoners of contributieverhoging”, denkt Vermeltfoort hardop.

Mooie herinneringen van de eerste helpers

Bert en Maria Foolen helpen vanaf de eerste vlooienmarkt en staken talloze uren in sortering en verkoop. ,,We hebben mooie herinneringen. Er was geld nodig om onze eerste carnavalswagen te bouwen. We begonnen met poppetjes en snuisterijen maken en gingen langs de deur voor een bijdrage.”

Volledig scherm Een beeld van een eerdere Heikneuters-vlooienmarkt in Nijnsel.

Maar dubbeltjes en kwartjes schoot niet op. Tot Bert met het lumineuze idee kwam een vlooienmarkt te houden. Dat liep als een trein. ,,We haalden maandelijks spullen op, sorteerden die en mochten ze opslaan in de schuur van twee leden. Eind maart kregen honderd vrijwilligers hun eigen plek of tafel in en rond De Beckart. Ze bedachten zelf de verkoopprijs.”

Gouden ring teruggebracht naar eigenaar

Maria vult aan: ,,Op markten wordt altijd geboden, dus adviseerde ik om hoog in te zetten. Je kunt altijd naar beneden. Er was één ‘dure’ tafel met koper, schilderijen of mooi serviesgoed. Daar stonden mensen achter met verstand van geldzaken. Bijzondere artikelen? We vonden ooit een gouden ring en brachten ’m terug naar de eigenaar. We vonden ook een vibrator met een briefje: ‘werkt perfect maar past niet’. En een man had - zonder zijn vrouw te raadplegen - spullen meegegeven aan de ophaaldienst. Ze kocht haar eigendom zondags terug. Ook heel leuk: kinderen showden hun jurkjes die mama voor een habbekrats kocht. Mensen hadden vroeger niet zoveel eisen.”

8000 gulden

In goede tijden hield de carnavalsvereniging achtduizend gulden over aan de vlooienmarkt. Bert: ,,Overblijvende oude schoenen en todden brachten we naar Moerdijk. Een bedrijfje verwerkte die tot bruikbaar materiaal en wij kregen veertig cent per kilo. Nu zijn de kosten voor huren van opslagruimte en overschot groot en dat maakt de vlooienmarkt minder rendabel.”

De commissieleden Mark Vermeltfoort en Ruud de Wit verwachten een groot aantal bezoekers in en rond De Beckart. De Wit: ,,Wellicht evenaren we het record van 1100 bezoekers. Maar het belangrijkste is dat dit spelletje van bieden en handelen leidt tot een gemoedelijke dag.”

De vlooienmarkt is zondag 3 april van 10.00 tot 14.00 uur in en rond De Beckart te Nijnsel.