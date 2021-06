Trapje bij medicijnenophaalpunt in Best zorgt voor discussie: ‘Met een rolstoel of rollator kun je er niet bij’

BEST - Een trapje bij de medicijnkluis van een apotheek zorgt voor discussie in Best. Het lokale gehandicaptenplatform wil dat er een talud komt voor gebruikers van een rollator of rolstoel, maar de apotheker ziet dat niet zitten.

,,Kijk, voor mij is het nog wel te doen.” Anita van Hoof, bestuurslid van het Gehandicaptenplatform Best, doet even voor wat volgens haar het probleem is met de medicijnkluis van de apotheek in Gezondheidscentrum Kapelplein. De Bestse stapt uit haar scootmobiel en loopt de twee treden op naar het ophaalpunt, waar met een code op elk moment van de dag klaarliggende medicijnen kunnen worden opgepikt. ,,Maar met een rollator of rolstoel lukt je dit niet, hoor.”

In april opende het gezondheidscentrum de deuren in de voormalige de kapel bij de Sint-Odulphuskerk. ,,Het resultaat is prachtig, maar toen ik dit zag dacht ik wel even: 'Wat krijgen we nu?’”, aldus Van Hoof, die namens het platform nu pleit voor een talud. ,,Zodat het ophaalpunt wél voor iedereen te gebruiken wordt.”

‘Principekwestie’

Het trapje zorgde ook al voor discussie op de populaire facebookpagina ‘Best voor Best’, met ruim vierduizend leden. ‘Totaal niet over nagedacht’ en ‘triest', waren daar enkele opmerkingen. Al zijn er ook andere reacties, als ‘dan ga je toch gewoon met je recept naar binnen?’

Quote Dit is een gemiste kans. Zeker omdat het een heel nieuw centrum is Anita van Hoof, Gehandicaptenplatform Best

,,Het gaat om het principe”, zegt Van Hoof daarover. Het gehandicaptenplatform controleert jaarlijks gebouwen op toegankelijkheid en werkt samen met de gemeente. ,,We willen juist toe naar een samenleving waarin je met een beperking niet altijd een uitzonderingspositie hebt. Dit is een gemiste kans. Zeker omdat het een heel nieuw centrum is.”

Reactie apotheker

Apotheker Marc Plasmans reageert door te stellen dat hoogte van de kluis de enige optie was binnen het ontwerp van de vernieuwde kapel, dat een monument is. ,,Het type trap is gekozen om het aanlichten van het gebouw mogelijk te houden. En het heeft een rekje voor het geval het glad is. Er is wel degelijk over nagedacht.”

Een talud ziet hij niet zitten. Dat zou volgens hem 25.000 euro kosten en op gemeentegrond komen te liggen. ,,Dat laatste maakt het ingewikkeld. En het is uiteindelijk ook een kostenafweging.” Plasmans benadrukt dat mensen met een beperking terechtkunnen ín de apotheek, de mogelijkheid hebben om hun medicijnen thuis te laten bezorgen of eventueel een kluis bij een van de andere apotheken in Best kunnen gebruiken. ,,Er zijn dus ook alternatieven.”