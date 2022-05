Trio vult elkaar in muzikaliteit aan en brengt nu eigen show: ‘Van Tennessee naar Tivoli’

BEST / OIRSCHOT - Met eigen nummers en samen met Robert Spronk en Reinout Brocken trekt Roel Timmers de regio in met de theatervoorstelling ‘Van Tennessee naar Tivoli’.

,,Eigenlijk heeft het onderwijs ons samengebracht”, vertelt Roel Timmers. ,,Onze eerste samenwerking dateert uit de tijd dat er op basisschool Sint Antonius in Best muziek-projectweken werden verzorgd. Voor ik het wist zat ik samen met Robert en Reinout in de begeleidingsband die het hele project muzikaal ondersteunde.”

,,Niet zo gek eigenlijk”, gaat Timmers verder. ,,Ik maakte al veel langer muziek en trad op met de ‘Bekkers Band’. We speelden covers van bekende artiesten. Medio 2019 besloot ik solo op pad te gaan onder de naam TimsMusic.”

Gedichten in een notitieboek

Timmers is degene die, naast zijn baan als Bestse basisschooldirecteur van Kindcentrum Platijn, het idee oppakte om eigen nummers te gaan brengen in plaats van geleende nummers. Al langer schreef hij zijn ideeën, one-liners en gedichten op in zijn notitieboek.

,,In Robert en Reinout vond ik een klankbord voor deze muzikale ideeën. Veel mensen uit Best en Oirschot kennen Robert wel omdat hij al jaren keyboardlessen verzorgt en een drijvende kracht is achter de muziekschool. Reinout Brocken vormt met zijn muzikale kwaliteiten en interesse in ict een mooie aanvulling om onze teksten en muziekklanken naar een hoger niveau te brengen”, vindt Timmers ,,Hij speelt bas en cello en weet daarmee emotie toe te voegen aan de liedjes.”

Spronk vult het verhaal van Timmers aan. ,,Zo vullen we elkaar perfect aan. Roel als creatief brein, tekstschrijver, zanger, gitarist en man van de social media. Reinout op bas en cello en onze man achter de achtergrondfilms die meedraaien tijdens onze voorstelling en ik zorg voor het muzikale verschil.”

Hard werken voor avondvullend programma

Timmers: ,,Bij de start van onze samenwerking in 2019 hadden we twee nummers. Inmiddels is dat uitgegroeid naar twaalf, die we tijdens de try-out van onze theatervoorstelling afgelopen februari ten gehore brachten. We dachten avondvullend te zijn, maar alles bleek minder waar. We hebben hard moeten werken om dat uit te breiden tot anderhalf uur.”

Samen met hun technische staf hebben ze er nu een volwaardige muzikale theatervoorstelling van gemaakt. Prachtige gedichten omlijst met muziek, enerverende verhalen en nostalgische liedjes kleuren het programma. Meer info: timsmusic.nl/tnt