Troost voor zwaar door corona getroffen Meierijstad

Quote Corona is een zwarte periode, maar er ontstonden ook mooie momenten Nienke Habraken

Nienke Habraken (20) is derdejaarsstudente aan de Fontys Hogeschool voor journalistiek. Met drie jonge journalisten neemt zij de komende tijd verhalen op van ingrijpende gebeurtenissen, verdrietige of mooie momenten rond corona. Nienke: ,,Ik vind het prachtig om indrukwekkende verhalen naar buiten te brengen. Vooral belevenissen uit mijn eigen gemeente. Via een huiskamergesprek delen mensen hun ervaringen met mij. Want corona is een zwarte periode, maar er ontstonden ook mooie momenten. Ik vind het bijzonder om al deze verhalen een stem en een gezicht te geven.”

Via de podcast kunnen geïnteresseerden de digitale geluidsopnamen beluisteren. Het verdriet, de blijdschap, emoties; ze klinken door in de stemmen die hun eigen verhaal vertellen. Om de belevenissen meer reikwijdte en kracht te geven, voegt Dennis van der Sande instrumentale klanken toe aan de vertellingen.

Quote Door mijn muziek wil ik mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan Dennis van der Sande

Vanwege de coronacrisis kwam Dennis vanuit het Berklee College of Music in Boston terug naar Sint-Oedenrode. ,,Door mijn muziek wil ik mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze ondanks tegenslag hoopvol naar de toekomst mogen kijken. Ik speel een intro, begin klein en door meer instrumenten toe te voegen, maak ik de compositie steeds krachtiger. Want mensen voelen zich in de coronatijd opgesloten en via mijn muziek laat ik hen weer de ruimte voelen.”

Het comité Meierijstad Mijmert heeft twee ideeën uitgewerkt: de podcastserie en de mijmerplekken. De podcastverhalen zijn overal te beluisteren, maar vanaf 28 maart ook op de mijmerplekken die de gemeente in de dertien kernen inricht. Hier kunnen mensen in alle rust, samen of met elkaar, peinzen over allerlei zaken en via een QR-code de gerubriceerde podcastserie beluisteren.

Quote De mijmerplek­ken zijn bedoeld als erkenning van het leed Mark van de Laarschot

Namens het comité Meierijstad Mijmert vertelt Mark van de Laarschot: ,,Meierijstad is heftig geraakt door corona. We hebben samen nagedacht over een manier om deze periode een plek te geven. Er is veel persoonlijk leed: jong en oud ontkomt er niet aan. Ook bedrijven, verenigingen en de cultuursector zijn geraakt door corona. De mijmerplekken zijn bedoeld als erkenning van het leed. Zodra mensen hun verdriet, mooie momenten of hoopvolle boodschappen delen, ontstaat er begrip. Deze podcastserie wordt een verzamelbak waarin iedereen zich herkent. We steven naar meerdere verhalen per kern, momenteel staan er al 25 onderwerpen klaar om ingepland te worden. Nog steeds kunnen inwoners van Meierijstad zich aanmelden met een verhaal hoe hun levenssituatie beïnvloed werd door corona.”

Aanmelden via: www.meierijstad.nl