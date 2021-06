Tropisch vakantieresort in eigen Breugelse tuin

Het vakantiegevoel beleven in je eigen achtertuin? Irene en Frank Honig uit Breugel lopen zo vanuit hun huis hun tuin in waar je je direct waant in vakantiesferen. Toen ze aan de Schorpioenlaan kwamen wonen was hun tuin een knollenveld met een verwaarloosde vijver en kerstbomen. Nu is het een heus vakantieparadijs.

De vlaggen zijn al weer van zolder gehaald. Ze wapperen in de Bali hoek. Veel van wat in de tuin staat is meegenomen vanaf vakantieadresjes. Frank: “Op Bali zie je allemaal van deze vlaggen op het strand.” In de Bali hoek worden je zintuigen geprikkeld. Je hoort de gong, je ruikt de wierook en je ziet de Oosterse fleurige kleuren. Frank en Irene halen direct weer herinneringen op van hun vakantie op Bali als ze in dit hoekje van de tuin staan. Irene kan zich nog goed herinneren dat je tussen de stoffen op de markt de ratten zag lopen.

Het stel neemt niet alleen spullen mee als ze op vakantie gaan, ze verzamelen ook spullen via marktplaats of outlets. Via internet zagen ze dat iemand een kast aanbood die in de Bali hoek goed zou staan. Irene: “Kom je daar bij een hoogzwangere Belgische dame, die de kast helemaal ‘gekuisd’ had voor ons. Dan zeggen we maar niet dat wij thuis de achterkant eraf zagen. Het ging ons vooral om de deurtjes.”

Spuuglelijk

Een stukje verderop in de tuin bevind je je op een Arabische markt. Dat doet weer denken aan de vakantie in Marrakech. Frank: “Het verschil met daar en hier is dat daar koopwaar aan je opgedrongen wordt en hier hebben we een markt gecreëerd waar je rustig alles kunt bekijken.” Ook hier zijn er souvenirs meegenomen vanaf het vakantieadres, maar zijn ook spuuglelijke beeldjes via marktplaats gekocht. Frank: “Soms zullen verkopers wel eens denken ‘wat gaan ze toch met zo’n beeldje doen?’ Bijvoorbeeld dat beeldje van een tapijtverkoper. Zo’n beeldje vinden we eigenlijk kitsch, maar wij zoeken dan bij de kringloopwinkel een tapijtje erbij en dan past het hier precies in dit gedeelte van de tuin.” Het smeedijzeren raamwerk, het saffraan, de kleuren geel en turquoise en een bewerkte Moorse tegelvloer geven je het gevoel in Marokko te zijn beland.

Soms hoeft het stel helemaal niet ver te zoeken naar spulletjes. Als de overburen een lavetbak naar de stort willen brengen zijn ze er als de kippen bij. “Die willen wij wel.” Op veel plaatsen in de tuin hoor je het water stromen. De lavetbak van de overburen heeft een goede bestemming gekregen.

Apenkoppen

En dan het verhaal van het Afrikaanse bed. Een oudere dame, woonachtig tegenover het Kurhaus in Scheveningen, durfde niet op dat bed te slapen. De apenkoppen die op het bed zijn afgebeeld vond ze te eng. Honig liep via marktplaats tegen dit bed aan en ze kochten het voor een prikkie. Ze maakten er een bank van en het hout wat uit het bed kwam is weer verwerkt in het opgehoogde dak van de Mediterraan-Afrikaanse lodge. Niets laten Frank en Irene verloren gaan. “Het is bijna een sport geworden, verslavend zelfs” zegt Frank die uitlegt dat ze met weinig middelen dingen kopen en zelf opknappen in plaats van alles nieuw aan te schaffen.

In hun ‘GardenResort’ stap je echt in een andere cultuur. Van Bali, Marokko tot Sevilla. Je ruikt, hoort en ziet van alles. Tussen de palmbomen en bananenbomen heb je al snel een vakantiegevoel. Dat kwam goed uit toen Irene in 2018 behoorlijk ziek was en ze niet op vakantie konden: “We moesten even slikken toen we zagen dat iedereen lekker weg ging. Maar we realiseerden ons dat we in onze eigen tuin een paradijs aan herinneringen hebben en enorm kunnen genieten.” Irene is nog steeds bezig haar conditie weer op te bouwen: “Je kunt naar een sportschool gaan, maar ik kies ervoor om lekker in de tuin te werken.” Afgelopen jaar is er bamboe en een grote vijver uit de tuin gehaald en daarvoor in de plaats is een tropische vallei ontstaan met Mexicaanse beplanting, waterpartijen en een kas waar je niet alleen de citrusplanten ziet maar ook ruikt.

RTL

Frank en Irene Honig hopen dat anderen ook mee kunnen genieten van hun tuin. Af en toe is er een bedrijf wat foto’s wil maken of komt er een bruidspaar een fotoshoot doen. In 2014 hadden ze een tv debuut in het RTL programma ‘De Mooiste tuinen van Nederland’ en is hun website www.gardenresort.nl al voor veel mensen een inspiratiebron geweest. Stiekem hopen Irene en Frank dat in Son en Breugel ook eens een ‘Open Tuinen Route’ georganiseerd gaat worden: “Net zoals in Nuenen. Een weekend lang je tuin openstellen zodat anderen ook mee kunnen genieten en wellicht op ideeën komen. En zijn vast meer mensen in ons dorp met een bijzondere tuin.”