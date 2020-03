Troubadoursduo Bach & Broccoli uit Oirschot door corona zonder werk: ‘Eindelijk komen we aan behangen toe’

De lach is normaal nooit ver weg bij de Van Rongens, maar nu is de stemming even niet echt handjes-de-lucht-in. ,,Binnen een paar dagen hadden we alleen nog maar doorgestreepte afspraken in de agenda. De één na de ander zei af: evenementen, scholen, zorginstellingen”, verzucht Maria van Rongen. ,,Van onze normale omzet blijft hooguit een paar procent over”, zo schat echtgenoot Evert in.

Extra cachet

Evert: ,,We kunnen het wel eventjes volhouden, maar het zou zuur zijn als we ons pensioenpotje moesten opeten.” Maria valt hem bij: ,,We hebben pittige jaren gehad, maar de laatste jaren konden we eindelijk weer wat sparen.” Evert lacht: ,,Dat is ons voordeel: we zijn altijd gewend gebleven aan een studentikoze levensstijl. We hebben niet zo veel nodig en we halen nog steeds spullen bij de kringloop en op rommelmarkten. Wij geven ons geld dan weer liever uit aan een goed instrument.”