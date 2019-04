Trouwbusverhuurder uit Schijndel heeft veel spijt na ongeluk door appen achter het stuur: ‘Ik wil mensen waarschuwen’

Verleiding

Op 22 maart is Van Heesch op weg naar een TV-opname in Amsterdam in zijn bestelbus, waar een aanhanger met het rode trouwbusje op staat. Zoals vaker krijgt hij een appje van een potentiële klant die zijn oldtimer wilt huren. Hij pakt zijn telefoon, kijkt naar beneden en begint terug te schrijven. ,,Het is erg stom van me, maar die verleiding om meteen te reageren is zó groot.”

Op dat moment botst hij met 90 kilometer per uur recht op zijn voorligger, een stilstaande vrachtauto. ,,Als ik hem iets anders geraakt had, had ik dit verhaal niet kunnen navertellen.” Zijn bestelbus rijdt hij de prak, het rode trouwbusje valt van de aanhanger op zijn zijkant. De schade: dertig tot veertigduizend euro en het trouwbusje, zijn grootste bron van inkomsten, kan niet meer verhuurd worden. ,,Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.” Want als er wel iemand gewond was geraakt, had de Schijndelaar het zich niet kunnen vergeven.