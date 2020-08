Tuin- en groencentra al volop met kerstinrichting bezig: Van hittegolf direct naar wintersfeer

BEST/NUENEN - Waar menigeen nog uitpuft van de voorbije hittegolf, zijn veel tuin- en groencentra in de regio al in kerstsfeer. Er wordt keihard gewerkt om in oktober klaar te zijn voor dé kerstinkopen van het grote publiek.

Eindhoven,,‘Het is bizar om in je korte broek voorbereidingen te treffen voor kerst”, vertelt Henk de Bresser, eigenaar van Groencentrum de Mortelen in Best. ,,We stonden zwetend de doeken met sneeuwdecoratie op te hangen. Maar het is ook leuk om die sfeer neer te zetten.”

Bij Intratuin in Nuenen staan de dozen met kerstspullen al op elkaar gestapeld achter de schermen. ,,We hebben deze week honderdvijftig pallets binnengekregen”, vertelt bedrijfsleider Hans van der Vleuten. ,,Het snoepthema is dit jaar helemaal in. We richten een afdeling in als snoepwinkel, met namaaksnoep en fuchsiaroze decoratie.”

Nu nog barbecues

Waar nu nog barbecues en tuinmeubelen staan, ligt straks de sfeerverlichting. ,,De hele bovenverdieping wordt één en al kerst. De trappen sluiten we af, zodat het publiek niet naar boven kan. Zo houden we de kerstballen nog even weg van de bezoekers”, aldus Van der Vleuten. ,,Mensen zijn net terug van vakantie en willen niet bezig zijn met kerst. Daarom gebeurt dat vooral achter de schermen. We zijn al sinds januari aan het voorbereiden.”

Quote Geen kunstkerst­bo­men of ballen, die komen pas in november Hans van der Vleuten, Intratuin Nuenen

Volgens Van der Vleuten worden de spullen meer over de hele winkel verspreid, zodat bezoekers coronaproof kunnen winkelen. ,,Beneden is de kerstsfeer binnenkort al wel zichtbaar. Daar staan dan houtartikelen en dennenappels. Dus geen kunstkerstbomen of ballen, die komen pas in november.”

Buitensfeer

Bij Groencentrum de Mortelen zijn ze druk in de weer met de inrichting van Outdoor Christmas. ,,In ons familiebedrijf telen we onze eigen kerstbomen. Voor die bomen, buitenverlichting, grote potten en manden, komen mensen hier. We richten ons op de buitensfeer. Met aankleding zoals sneeuwdekens, kerstballen voor buiten en windlichten. Ook de verse eucalyptus en nobilis die we zelf kweken, hoort bij de kerstsfeer”, vertelt De Bresser.

,,In februari hebben we de inkopen voor de kerstartikelen al gedaan en nu zetten we alles op z’n plek. Het perkgoedseizoen is voorbij, dus richten we ons volledig op kerst. Potten met kerstbomen, vuurhaarden en buitenverlichting; dat hoort erbij. Veel tuincentra zijn gericht op binnen, maar wij zijn van de buitendecoratie.”

Het streven is om het weekend van 16 en 17 oktober alles in kerstsfeer te hebben. ,,Dan kunnen mensen ideeën opdoen en in de kerststemming komen”, aldus De Bresser.