‘Tuurlijk’ verbindt Bestenaren via sport, kunst en cultuur

BEST - ‘Tuurlijk’ is het sport- en cultuurteam van Best. De vier sport- en twee cultuurcoaches organiseren samen met verenigingen, scholen en welzijnsorganisaties allerlei activiteiten. Zoals het Filmfestival waarin een compilatie van tien films te zien was, gemaakt door groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Familie kon het resultaat in Biobest bekijken.

Hoe is dat Filmfestival eigenlijk tot stand gekomen? ,,Het is een onderdeel van het cultureel programma. De leerlingen kregen eerst een les op school, waarin de basis van het filmmaken werd uitgelegd; om te ‘proeven’”, licht Goedele Wellens van de gemeente toe.

,,Van de zeshonderd kinderen die de les volgden, besloten er honderdelf dat het naar méér smaakte. Die gingen vervolgens door naar een verdiepingsworkshop van Filmworkshop.nl. Ze maakten daar tien films, in groepjes. Een onderdeel van onze aanpak is, dat er altijd een ‘toonmoment’ moet zijn, waarin de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. En dat was dus het Filmfestival. De tien filmpjes waren gecompileerd tot een film van ongeveer 45 minuten. En er waren ook bloopers te zien natuurlijk.”

Mensen fysiek en mentaal in beweging krijgen

,,Wij willen mensen in beweging krijgen. Met sport is dat echt fysiek, maar met kunst en cultuur zet je ook iets in gang, alleen, dan is het mentaal. We vragen aan mensen: ‘Doe je mee?’ en wat is daarop het goede antwoord? ‘Tuurlijk!’ En zo kwamen we aan onze naam” lacht Madelène Veraa, cultuurcoach bij Tuurlijk. Ze werkt nauw samen met de andere coaches van het team ,,… omdat we niet op eilandjes willen zitten. Samenwerking kan zoveel moois opleveren.”

Eerder werd ook al een dansvoorstelling gehouden. Daaraan deden 54 leerlingen mee uit groep 5 en 6 van de basisschool. De kinderen kregen les bij verschillende dansscholen in Best. ,,Voor het optreden waren ze erg zenuwachtig, want ja, dansen is toch wel iets waarbij je veel van jezelf laat zien. Maar het ging goed en het mooie was: er was heel veel publiek. We moesten zelfs nog stoelen erbij zetten. Sommige mensen raakten helemaal ontroerd. En weet je wat ook nog heel mooi was? Dat de verschillende dansscholen in Best met elkaar gingen samenwerken. Niks concurrentie, gewoon samen. Verbinding dus. En daar staan we voor”, betoogt Veraa.

Wijkoverstijgend bezig

Ronald van Gerwen, sportcoach, doet ook een duit in het zakje. ,,We zijn wijkoverstijgend bezig, waardoor kinderen uit verschillende wijken en culturen elkaar ontmoeten. Ook dat verbindt.”

Volgens Van Gerwen is er van alles te doen in Best, maar is het nog niet zo makkelijk om het te vinden. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een website waarop alles centraal wordt verzameld en getoond. Verenigingen kunnen er ook hun informatie op kwijt. ,,Het mooie is, je kijkt dan bijvoorbeeld voor iets van sport en je ziet meteen dat er ook een cultuuractiviteit is waar je leuk naar toe kunt gaan.”