Twee coronagevallen in Son en Breugel

De besmette personen zijn van hoge en zeer hoge leeftijd, aldus de burgemeester. Een van hen is ‘ziek’, de ander is ‘ernstig ziek’. Beide patiënten verblijven in het ziekenhuis; ze liggen in Eindhoven en in Geldrop. Eén patiënt woont in woonzorgcomplex Berkenstaete. ,,Daar is nu extra alertheid’’, zei de burgemeester.