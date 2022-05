Twee D66-leden Son en Breugel keren partij de rug toe over onvrede rond aanwijzing kandidaat-wethouder

SON EN BREUGEL - Twee prominente D66-leden in Son en Breugel, Jürgen Feuerriegel en Stan Mooij, keren hun partij de rug toe. Ze beschuldigen leidsvrouw Monique van Zwieten van machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Volgens haar zijn de twee teleurgesteld omdat Feuerriegel geen kandidaat-wethouder is.

D66 ging bij de laatste verkiezingen van 1 naar 2 zetels. Of de partij een wethouder mag leveren, is nog allerminst zeker; de coalitie-onderhandelingen zijn in volle gang. Maar de discussie over wie de kandidaat wordt, mócht het zover komen, heeft al veel kwaad bloed gezet.

Als enige in de race

Feuerriegel (3e op de lijst) dacht vijf weken voor de verkiezingen nog dat hij als enige namens D66 in de race was, Dat bleek niet zo te zijn. Vervolgens is een onafhankelijke wethoudersadviescommissie (WAC) ingesteld om kandidaten te toetsen.

Beide heren zijn in de veronderstelling dat de actieve leden daarna het finale woord hebben. Maar volgens Van Zwieten is dat aan de gekozen twee raadsleden. Ze heeft Feuerriegel kort na de verkiezingen laten weten dat hij niet de kandidaat wordt. Volgens Feuerriegel met de mededeling dat ze geen vertrouwen in hem had.

Voorzitter Ans Verdonck van het partijbestuur van D66-afdeling Dommelvallei zegt dat alles volgens de richtlijnen verlopen. ,,Na het advies is de keuze aan de twee raadsleden. Je kunt daar van afwijken, maar dan moet je goede afspraken maken. Dat is hier niet gebeurd.” Ze wijt de breuk aan ‘ruis in de communicatie’ en ‘persoonlijkheden die niet bij elkaar passen.’

Te kritisch

Feuerriegel vermoedt dat het conflict een diepere oorzaak heeft. ,,We zijn te kritisch voor Monique, waardoor zij zich bedreigd voelde. Ze heeft liever mensen om zich heen die met haar instemmen.”

Volgens Van Zwieten hebben de twee ‘hun eigen werkelijkheid'. ,,Soms is het beter om afscheid van elkaar te nemen.”