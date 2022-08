Twee gewonden bij botsing met boom in Best

Windhondenrennen ‘Moet ik Kees en Miep dan op de bank laten liggen als ze niets liever doen dan keihard rennen?’

In de serie kleine sporten kwamen onder meer minigolf, bowls en lacrosse al aan bod. Dit keer nemen we windhondenrennen onder de loep. Marc Ackermans uit Oosterhout doet mee aan wedstrijden met zijn whippets Kees en Miep. Trainen doen ze op de renbaan in Son en Breugel.

12 augustus