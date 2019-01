Twee inloopbijeenkomsten over Bests buitengebied

De gemeente is al langer bezig met een nieuwe versie van het bestemmingsplan, dat na ruim tien jaar weer bij de tijd moet worden gebracht. Dat is op het snel veranderende platteland meestal een flinke kluif, zeker in gemeenten met een groot buitengebied. In een bestemmingsplan staat immers per perceel vastgelegd wat er te vinden is, en wat er volgens de regels wel en niet mag.