Twee mannen aangehouden voor brute woningoverval Best waarbij bewoonster botten in gezicht brak

Elders kan het weer, maar Cultuur­spoor mag voorlopig nog geen muziekles geven: ‘Het pand is het probleem’

1 mei BEST - Terwijl er elders weer muziek klinkt, blijft het in de leslokalen van Cultuurspoor in Best voorlopig nog stil. In tegenstelling tot andere instellingen, mag de organisatie vanwege corona nog niet van start met muziek- en danslessen. Het probleem? Het pand.