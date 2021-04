Twee mannen aangehouden voor schietpartij op industrieterrein Son en Breugel

Verwarde man die dreigde brand te stichten in ouderencom­plex keert niet meer terug naar huis

16 april BEST - De verwarde man die woensdag urenlang dreigde om brand te stichten in zijn woning in een appartementencomplex met voornamelijk ouderen in Best, keert niet meer terug naar huis. Dat staat in een brief die medebewoners vanmiddag ontvangen.