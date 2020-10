Twee mannen in witte Duitse bestelbus proberen gestolen mini-tractor te vervoeren over A50 bij Sint-Oedenrode

Zonnepa­neel­par­ken in buitenge­bied Best: ‘Beperkt, in fases en met oog voor de natuur’

18 oktober BEST - De aanleg van zonnepaneelvelden in het buitengebied Best moet beperkt, in fases én met oog voor de natuur. Dat stellen inwoners, die steun lijken te vinden bij de lokale politiek. ,,Maximaal 25 hectare tot 2030.”