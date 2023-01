Twee mannen opgepakt voor hondsbrutale aanslag met zware bom op woning agent Best

Angeliek is predikant in Best: ‘Ik maak me er geen zorgen over dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan’

Vanaf de kansel zal ze God niet zo snel een ‘ongelikte beer’ noemen. Maar dat je over God alleen in metaforen kunt spreken, dat kan predikant Angeliek Knol (36) uit Best wel beamen. We laten haar speciaal voor kerst reageren op het nummer De God van Nederland van Thé Lau.

23 december