Twee nieuwe padelbanen voor Bestse tennisclub: ‘De sport is populairder dan ooit’

Padel is een combinatie van tennis en squash, die is komen overwaaien uit Zuid-Amerika en Zuid-Europa. ,,In Nederland is de sport populairder dan ooit”, stelt Jan Goossens, voorzitter van de padelcommissie van LTV Best. ,,Hoewel we een terugloop zien in het aantal tennissende leden, wordt dat gecompenseerd door een flinke toename in padelspelers. Zo kunnen we ons ledenaantal toch stabiel houden.”