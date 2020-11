Twee Sonse broers geven sexy, grappige kalender uit om de horeca te steunen

Hun bedrijf liep als een tierelier. En dan komt corona. Geen catering meer aan huis, want mensen mogen niet veel bezoek ontvangen. Workshops liggen stil. Freelancen als kok zit er ook even niet in. Ze vervelen zich. Dan bedenkt Tom in navolging van de boerinnenkalender, dat een horecakalender nog niet bestaat. Ligt daar een kans?

Op een oproep op Facebook in een besloten horecagroep krijgen ze al snel 800 positieve reacties op hun idee. Spontaan meldden zich de modellen. En dat zijn niet alleen maar dames met blond krullend haar. Pieter en Tom willen graag dat de mensen in de horeca weer een keer kunnen lachen.

Lach en een traan

Een weekend lang ontvingen de broers de modellen - allen werkzaam in de horeca - die zelf een script voor de foto hadden bedacht. Het was een weekend met een lach en een traan. Want zo spraken ze een horecaondernemer die hen vertelt dat hij inmiddels een torenhoge schuld heeft en het misschien nog net een maandje kan uitzingen en even later staat een kok half gekleed met zichtbare tatoeages op zijn benen in de moestuin boerenkool te snijden voor de foto voor op de kalender.