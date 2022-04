Twee Sonse dames krijgen een lintje

Mevrouw Anneke Kauffmann (83 jaar) zet zich al meer dan 30 jaar jaar in voor de gemeenschap in Son en Breugel. Zo is Kauffman sinds 1990 actief als vrijwilligster voor de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode en Son en Breugel als lid van de pastorale raad en wijkcoördinator voor de wijk De Gentiaan in Son. De afgelopen 5 jaar is mevrouw Kauffmann ook actief als vrijwilliger bij het Bijna Thuis Huis “Madelief” en als chauffeur bij AutoMaatje Son en Breugel. Vanaf 2018 tot op heden is mevrouw Kauffmann gastvrouw bij zwemclub Plons van Zonhove.

Bij Mevrouw Angeline Wijns (62 jaar) is het bijna sneller om de verenigingen te benoemen waar ze niet actief is geweest. Wijns begon in 1983 met tal van taken voor de Tennisvereniging Son en Breugel, waar zij o.a. boekhouder en jeugdvoorzitter was. Maar ook de carnavalsvereniging, de parochie, de Zonnebloem en hockeyvereniging HTC konden altijd een beroep op haar doen. Van 1987 tot 1991 regisseerde ze mede de zittingsavonden van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Van 1998 tot in 2013 was mevrouw Wijns als vrijwilliger actief bij Parochie Heilige Oda, waar ze o.a. lid van de doopgroep was.