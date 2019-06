Tweede boek Jaap Bressers uit Best; ‘Iedereen doet ertoe’

Sloop laatste delen ingestorte fietsbrug over Wilhelmina­ka­naal in Best

9:57 BEST - De sloop van de laatste overblijfselen van de fietsbrug over het Wilhelminakanaal in Best, die de verbinding vormde tussen de Terraweg en de NBC-laan, begint maandag. Er liggen aan de oevers van het kanaal en in het water nog enkele delen van de brug die op 28 december vorig jaar is ingestort. Ook de bestaande fietspaden bij het kanaal worden dan meteen op de schop genomen.