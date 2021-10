Tweede motie moet Sonse bossen ‘redden’, Yolanda zamelde al ruim 700 handtekeningen in

Yolanda strijdt met haar petitie voor een tegenexpertise. Het huidige plan voorziet in natuurherstel, maar daar moet de komende tien jaar wel 15.000 kuub hout voor verdwijnen. Een nieuwe politieke motie is in de maak die haar plannen misschien kunnen waarmaken.

Lees ook PREMIUM Bosplan Son en Breugel gaat door, ondanks petitie met 500 handtekeningen en motie van VVD

Quote Dit is hetzelfde als zonder grondig onderzoek tegen ieder mens zeggen dat die ernstig ziek is Yolanda Warmoeskerken

Vrijdag overhandigde Yolanda samen met de raadsleden Marianne van der Putte (Voor U), Elly Brocken (Dorpsbelang) en Marco Pulles (VVD) de petitie aan Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks). ,,U bent geen expert, net zo min als ik. Dit zijn beweringen van Bosgroep Zuid Nederland’’, zei Yolanda. ,,Zij beweren dat zieke natuur geholpen moet worden door ons mensen. Dit is hetzelfde als zonder grondig onderzoek tegen ieder mens zeggen dat die ernstig ziek is.’’

Wethouder Van Liempd: ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat niets doen ervoor zorgt dat er over dertig jaar geen bos meer is zoals we dat nu kennen. Vooral door een erg verzuurde bodem door stikstof, gaan bomen kapot.’’

Toch steun Dorpsbelang

Intussen zit de lokale politiek niet stil. Na een eerder verworpen motie van de VVD is er nu een tweede motie in de maak, gesteund door Dorpsbelang en Voor U. Dit terwijl Dorpsbelang eerder nog tegen was. ,,Wij hebben intern een flinke discussie gehad’’, zegt zei Elly Brocken. ,,Wat is er mis met een rustperiode om al die bezorgde bewoners gerust te stellen?’’

De nieuwe motie voor een adempauze en een tweede mening wordt op 21 oktober in de gemeenteraad behandeld. Met de steun van Dorpsbelang is er nog altijd geen meerderheid.