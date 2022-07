Twintigers in Bestse raad slaan alarm: ‘Jongeren trekken weg vanwege gebrek aan betaalbare woningen’

Met een busje vol pillen richting front; maar mag je eigenlijk wel medicijnen inzamelen voor Oekraïne?

SON - Meer dan 150.000 kilo medicijnen worden jaarlijks weggegooid in Nederland, terwijl ze die in Oekraïne juist hard nodig hebben. Dus deed de Rotary in Son en Breugel een oproep om overgebleven medicijnen te doneren voor haar derde hulpkonvooi. Alleen is dat wel legaal?

