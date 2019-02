Uitbarsting van lokaal talent in Son

Onderschei­ding voor vier vertrekken­de brandweer­man­nen Best

22 februari BEST - Vier leden van de vrijwillige brandweerpost Best hebben vrijdagavond vanwege hun afscheid een koninklijke onderscheiding gekregen. Zij werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hans Ubachs van Best kwam naar de jubileumavond van de post om in naam van koning Willem-Alexander de medailles op te spelden.