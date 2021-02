Uitbraak vogelgriep pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode, twee omliggende bedrijven ook geruimd

,,Het is vreselijk voor de boer‘’, zegt Dennis van Aarle, dierenarts bij het getroffen bedrijf. ,,Tot donderdagochtend waren daar alleen kerngezonde dieren.‘’ Van Aaarle werd donderdag gebeld door de boer, toen was geconstateerd dat er een aantal dode kippen lag. ,,Ze hadden plotseling verhoogde uitval. Daarvoor was er niks aan de hand.‘’ De dierenarts zag dat het heel snel ging, want binnen 24 uur gingen steeds meer kippen dood. Volgens Van Aarle is er sprake van veel pech. Hij noemt het bedrijf als ‘voorbeeldbedrijf qua hygiëne’.