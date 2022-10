Uitgaan voor ouders in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een kroegentocht speciaal voor vaders en moeders. De gemeente Meierijstad houdt maandag 31 oktober in Sint-Oedenrode ‘Uit met ouders’ om ouders van tieners te informeren over veilig uitgaan.

Kroegen Oud Rooij en het Stroatje staan op het programma, maar de tocht gaat ook langs jongerencentrum HONK 1224. In elk café staan deskundigen paraat om te vertellen over alcohol-, drugsgebruik en veiligheid tijdens het uitgaan.

Voor het eerst op stap

De gemeente roept ouders op van tieners tussen de twaalf en zeventien jaar oud om in gesprek te gaan over dingen waar jongeren mogelijk mee te maken krijgen tijdens het uitgaan. ,,Dit gaat over jongeren die binnenkort voor het eerst op stap gaan”, vertelt Gera van de Meerakker, communicatiemedewerker van de gemeente Meierijstad.

De politie, GGD, Novadic-Kentron, jongerenwerk en de horeca bespreken thema’s, zoals het voorkomen van alcoholgebruik onder de achttien jaar, het gesprek aangaan met je kind over uitgaan, trends in drugsgebruik en veiligheid bij het uitgaan. In drie groepen luisteren ouders naar presentaties van dertig minuten.

Extra alert

Café ’t Straotje is een populaire plek voor jongeren om te feesten in Sint-Oedenrode. ,,Het is goed voor ouders om te zien naar welke kroeg hun kind straks gaat en welke gezichten daarachter zitten. Wij kennen negentig procent van de jongeren die hier komen. Als we iets niet vertrouwen, dan zijn we altijd extra alert. Gelukkig hebben we nog nooit problemen gehad hier”, vertelt Gelske Naaijkes van Café ’t Straotje.

‘Uit met ouders’ start om 19.30 uur in café Oud Rooij en de avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Menno Roozendaal, wethouder werk, jeugd, kunst en cultuur en energie, opent de avond.

Elk jaar organiseert de gemeente Meierijstad in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD Hart voor Brabant, HALT, Politie, Novadic-Kentron, horeca en jongerenwerk Meierijstad ‘Uit met Ouders’.