Uitgiftepunt voedselbank in Son stopt door gebrek aan animo; ‘Mensen blijven weg uit schaamte’

Met een kleine beurs cadeautjes kopen in de Verjaar­dags­win­kel in Best, het kan nu

BEST - Kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee hoeven geen nee meer te verkopen als ze uitgenodigd worden voor een verjaardagspartijtje. Verjaardagswinkel Best in buurthuis Kadans is sinds deze week een feit.

24 september