Uitleg tijdens wandeling: ‘Geen kaalslag bij herstel leembossen in Boskant’

BOSKANT - Meierijstad wil de leembossen herstellen in Boskant en in de Scheeken. Om uitleg te geven over dit proefproject nam Twan van Alphen zaterdag namens Bosgroep Zuid Nederland belangstellenden mee op een wandeling door het bos langs de Broekdijk.

Wat direct opvalt, zijn de rode stippen op verschillende bomen. Van Alphen: ,,Die bomen staan op de lijst om gekapt te worden. Groene stippen betekent dat we daar nog nader naar kijken en de blauwe stippen geven bijzondere bomen aan waar de aannemer voorzichtig omheen moet werken. En nee, het wordt beslist geen kaalslag”, verzekert hij.

Quote We halen onveilige bomen weg en bomen die de natuur verzuren. Daarvoor in de plaats komen nieuwe jonge bomen en struiken die thuishoren in leembossen. Twan van Alphen, Bosgroep Zuid Nederland

Uitgangspunt van het project is om het boskarakter te bewaren, met open plekken voor meer licht en welige plantengroei, zegt de rondleider. ,,We halen onveilige bomen weg en bomen die de natuur verzuren. Daarvoor in de plaats komen nieuwe jonge bomen en struiken die thuishoren in leembossen. Zoals winterlinde, haagbeuk, zoete kers en hazelaar. Het is de bedoeling dat diversiteit de kwetsbaarheid van het bos voorkomt.”

Diverse soorten geeft veerkracht

Lopend over het bospad wijst Van Alphen op het gedeelte waar eerder verschillende essen geplant werden. ,,Zie je wat ik bedoel? Deze essen zijn aangetast door de essentakziekte en van dit bosdeel is niet veel meer over. Aanplant van diverse soorten geeft een bos veerkracht. Om het water langer vast te houden en de grondwaterstand te verhogen, maken we een aantal sloten ondieper. Dan verdroogt het bos minder snel en verzuurt de grond minder. Nu groeien waardevolle planten onder in de sloot. Het is de bedoeling dat ze zich door vernatting verspreiden door het bos.”

Quote In dit bos haalden klompenma­kers jarenlang wilgen- en populieren­hout voor de fabricage van hun klompen Paulus van den Berk, Boswachter

Boskanter Paulus van den Berk pleit voor behoud van een stukje productiebos. ,,Hier floten vroeger de nachtegaal en de wielewaal. In dit bos haalden klompenmakers jarenlang wilgen- en populierenhout voor de fabricage van hun klompen. Waarom bewaren we wel klompenmakers-gereedschap in musea en laten we niet zien waar de klompen oorspronkelijk vandaan komen?”

Van Alphen verzekert dat er plaats blijft voor wilgen en populieren. ,,Maar of die de vernatting overleven tijdens stormen?”, is een van de aanwezigen sceptisch.

Volgens Van Alphen zijn leembossen uniek in Brabant. ,,Door verdroging hebben de bossen het moeilijk. Maar we gaan niet honderd procent vernatten, we willen dat Boskant droge voeten houdt.”

Er is altijd een risico

Volgende week wordt een begin gemaakt met de aanpak van acht hectare in de Scheeken, zoals eerder gebeurde met 3,5 hectare bosperceel langs de Boskantseweg. ,,Lijden de prachtige beukenbomen in de buurt van de voormalige picknickplaats daar niet onder?”, vraagt een belangstellende. ,,Er is altijd een risico dat niet alle soorten het overleven”, geeft Theo Lemmers beleidsmedewerker bij Meierijstad toe. ,,Maar Meierijstad volgt de effecten van alle maatregelen en gebruikt deze kennis bij het herstel van andere leembossen.”