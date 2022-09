Ultieme strijd tussen tractoren: Trekkertrek Best terug als vanouds, maar dan in Oirschot

Jongeren van het platteland

Bestuurslid Dennis van der Steen vertelt dat er in de regio maar weinig activiteiten zijn voor jonge mensen van het platteland. ,,Als organisatie willen we ze met dit evenement de kans bieden om op een gezellige manier met elkaar de strijd aan te gaan. Nadien is er ruimte voor een feest in de tent met feestband Niks aan de Zeis.” Volgens Van der Steen maakt de combinatie van concurreren en feesten het weekend zo goed.

Niet Best maar Oirschot

Het evenement heeft jarenlang in Best plaatsgevonden, maar de laatste jaren is het de organisatie niet gelukt een terrein in Best te regelen. Daardoor zijn ze genoodzaakt om het tractorspektakel in Oirschot te houden. ,,Je zou zeggen dat we nu onze naam aan moeten passen”, vertelt Van der Steen lachend. ,,Maar in de regio en binnen het wereldje worden we aan onze huidige naam herkend. We passen hem dus voorlopig nog niet aan.”