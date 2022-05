Urenlang scheuren met modelauto's in sleuven: ‘Vliegt een auto uit de baan, dan moet je hem terugzetten’

BEST - Racen met modelauto's die in sleuven rijden, en dat uren aan een stuk. Deelnemers uit verschillende landen deden in Best mee aan het zogeheten ‘slotracen’. ,,Niet dat je iets kunt winnen, het gaat om de eer.”

Een leek zal denken dat de auto's gewoon op een speelgoedbaantje racen. Maar het is meer dan dat. De deelnemers van de slotrace, uit Engeland, Belgie, Duitsland en Nederland, rijden sprintwedstrijden van anderhalf uur en een marathonrit van zes uur.

,,We racen tegenwoordig óók digitaal", vertelt Harriët Kievit, die het natje en droogje verzorgt bij club SRC. ,,Dat betekent dat er wissels in de baan zitten en de coureurs elkaar in kunnen halen.” Het is dus niet meer alleen meer een kwestie van precies hard genoeg rijden om niet uit de bocht te vliegen. Je moet nu ook rekening houden met andere auto’s die in jouw baan kunnen komen én die ook nog zien in te halen.”

Auto uit de baan

Dat vereist een hoop concentratie, zeker bij een lange race. “Dan ben je met een team van drie of vier man die om beurten de controller bedienen.” De coureurs houden ondertussen nauwlettend hun auto’s in de gaten. Als er een auto uit de baan vliegt wordt hij meteen teruggezet door iemand die in de buurt staat. ,,Dat is verplicht, ook als hij niet van jou is” vertelt Rob van Spelde, penningmeester en lid. Hij houdt het bij analoog racen: daarbij blijft iedere auto in zijn eigen baan. Ook dan vliegt er geregeld eentje uit. ,,Ik zet ze dan terug” vertelt Harriët. ,,Maar alleen als ik aan de voorkant van de baan sta, anders zet ik ze per ongeluk tegen de richting in.”

Bijna allemaal mannen

SRC Eindhoven zit in Best, boven de Wibra en bestaat al 13 jaar. Er zijn 39 leden, tussen de 8 en 73 jaar; op één na allemaal mannen. ,,Eerst zeiden we altijd: zonder lid geen lid”, grapt Van Spelde. ,,Maar dat is een geintje hoor”, voegt hij er gauw aan toe. Maar wat is nou eigenlijk de lol van slotracen?

Quote De ra­ce-elementen, het sleutelen en de auto maximaal opvoeren, maken slotracen leuk Rob van Spelde, Slotracer bij SRC

,,De race-elementen, het sleutelen en de auto maximaal opvoeren", vindt Van Spelde. ,,Via een strippenkaart kun je op vrijdagavond komen racen, met auto’s van ons. Als je het leuk vindt, kun je lid worden. Dan heb je ook een idee in welke klasse je wilt gaan rijden en kun je een eigen auto kopen. We doen wedstrijdjes tegen elkaar. Niet dat je iets kunt winnen hoor, het gaat om de eer.”