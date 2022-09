Van Chinese bami pangang naar bier van ’t Krut in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Waar deuren gesloten worden, gaan er ook weer deuren open: ging op 1 juni Chinees-Indisch Restaurant See Hoo aan de Nieuwstraat 6 in Son en Breugel dicht, op 1 oktober opent daar bierwinkel en -proeflokaal ’t Krut.

Het winkelpand is van binnen fris geschilderd. Op het raam prijkt de tekst: ’t Krut én Start-Up. Dat roept vragen op. Nieuwbakken eigenaar van ’t Krut Allard Pos (32): ,,We mogen een jaar in dit pand zitten. Het is verkocht aan een projectontwikkelaar die het daarna gaat slopen. In het start-upjaar wil ik kijken hoe het gaat. We zijn in ieder geval uniek in het dorp. Wijn kun je hier al proeven en kopen, bier niet.”

Proeven , kopen en brouwen

’t Krut is niet alleen een proeflokaal. Pos licht toe: ,,Je kunt bij ons straks ook bier kopen en maken. We verkopen onder meer Hert Bier”, en wijzend op de etiketten van de flesjes: ,,speciaalbier met bijzondere namen.”

De biernamen alleen al nodigen uit tot proeven: zo is er Hopvol LEVEN, maar ook Wild LEVEN en Dubbel LEVEN.

,,We brouwen ook ons eigen bier, Krut bier.” In de keuken staan de vaten opgesteld. Hop, gerst, water en gist, het proces verloopt via de vaten.

’t Krut is een accijnslocatie. Over alcoholhoudende dranken dient accijns betaald te worden, wat het lastig maakt om in je achtertuin bier te brouwen. Pos: ,,Wij verhuren om die reden onze bierkeuken aan hobbybrouwers. De brouwers kunnen voor een dag onze keuken huren.”

Quote Je ziet de hopbloem en als je die omdraait is het een dennenap­pel, in dialect een krutje genoemd Allard Pos

Over de naam ’t Krut is goed nagedacht. Tijdens Carnaval wordt Son en Breugel omgedoopt tot Krutjesgat. Bierbrouwer Allard Pos is raadslid van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers, dus de stap naar de naam ’t Krut was niet heel groot. Hij pakt er een flesje bij: ,,Je ziet de hopbloem en als je die omdraait is het een dennenappel, in dialect een krutje genoemd. Achter het krutje zie je de zon van de vlag en het wapen van Son en Breugel.”

Horecaman in hart en nieren

Allard Pos is altijd werkzaam geweest in de horecabranche. Zijn meest recente werkplek was Restaurant Novité in Son, waar hij restaurantmanager was. ,,Mijn droom was toch wel om voor mezelf te beginnen. Ik heb de erkende Bierista Bieropleiding gedaan en mag mezelf dus Bierista noemen. Ook heb ik mijn horecapapieren. Je kunt bij ons straks binnenlopen voor een bijzonder biertje, een hapje, muziek en een spelletje.” Vriendin Loïs Vriens vult aan: ,,Het wordt vooral gezellig! En iedere maand wisselen we de bieren. Het zijn unieke speciaalbieren, niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Scandinavië en de Balkan.”

De officiële opening van ’t Krut is op zaterdag 1 oktober. Binnenlopen kan tussen 12.00 en 23.00 uur. Pos: ,,Er is een welkomstdrankje, live muziek en een barbecue. Aanmelden is niet nodig.” En met nadruk: ,,Dat we de openingsdatum van 1 oktober halen, hebben we te danken aan familie en vrienden. Zonder hun hulp hadden we het nooit gered.”