Van der Vlies (CU) verlaat raad Best

BEST - Na een zittingsduur van zes jaar stapt ChristenUnie-raadslid Aaldert van der Vlies (72) uit de gemeentepolitiek van Best. Hij draagt tijdens de raadsvergadering van 7 oktober zijn zetel over aan Wouter Bondt. Die is nu nog burgerraadslid.

Dit is volgens Van der Vlies het goede moment om het stokje over te dragen. ,,De coalitie is nu twee jaar bezig en dat loopt goed. Voor mij is de continuïteit van mijn partij belangrijker dan mijn eigen voortbestaan.” Van der Vlies is niet van plan om als burgerraadslid door te gaan. ,,Ik ga mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Maar op de achtergrond ben ik beschikbaar, ze kunnen mij altijd bellen als dat nodig is.”

Afghanistan

Het nieuwe raadslid Bondt is nu als militair van de geneeskundige dienst actief in Afghanistan. Hij keert eind deze maand terug. ,,Hij is ook in Afghanistan goed op de hoogte van wat er in Best speelt", verzekert Van der Vlies. ,,Hij krijgt via de mail alle stukken binnen.”