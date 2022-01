Van discozwemmen tot waterpolo, het kan bij het nieuwe duurzame zwembad De Neul in Rooi

Aquagroene tegels tegen de muren, populierhouten wanden en plafonds en een heuse ontmoetingsruimte met loungebanken en diezelfde populierhouten wanden; De Neul heeft een hele nieuwe uitstraling te pakken.

Waar er in 2017 al plannen waren gemaakt vanuit de gemeente, besloot de gemeenteraad in juli 2020 het bad te vernieuwen. 21,3 miljoen trok gemeente Meierijstad uit voor de bouw van twee nieuwe zwembaden: De Neul in Sint-Oedenrode en De Beemd in Veghel. Renovatie was geen optie, dus in augustus 2020 begon de sloop van De Neul. In december 2020 startte de nieuwbouw.

Geen plastic uitstraling

,,Het zwembad moest geen plastic uitstraling hebben, zoals sommige baden wel hebben. Daarnaast wilden we een goede akoestiek in de ontmoetingsruimte, zodat mensen echt met elkaar kunnen praten. Ook in het zwembad zelf wilden we een mooie akoestiek”, vertelt projectleider Mari Rovers.

Voor de realisering van het zwembad stelde gemeente Meierijstad 10 miljoen beschikbaar en volgens Rovers zijn ze binnen dat budget gebleven. De oplevering had een paar weken vertraging, omdat de bouwmaterialen niet allemaal even snel geleverd konden worden vanwege corona. ,,Dat is in de bouwwereld op schema. We wilden eind december open en het is eind januari geworden. We wachten alleen nog op de fietsenstallingen en dan is het écht af. Dan start over twee weken de bouw in Veghel”, zegt Rovers.

Muziekinstallatie

De Neul heeft nu een wedstrijdbad met zes banen (hiervoor vijf), zodat wedstrijdzwemmen en waterpolo goed mogelijk zijn. Daarnaast is er een doelgroepenbad met een beweegbare vloer. Het bad van 8 x 15 meter kan tot 2 meter diep zakken. Voor de discozwemmers zijn er lichtjes en een muziekinstallatie ingebouwd. Ook is er op de eerste verdieping een tribune met plek voor zo’n tachtig mensen.

Het zwembad heeft een duurzaam tintje gekregen en dat zit ‘m onder meer in de warmteterugwinning uit het afvalwater uit het bad, het hergebruik van water dat in de roosters naast het bad verdwijnt, zonnepanelen en de peppelhouten muren en plafonds. Architect Sytse Jan Zoodsma: ,,Het populierenhout is hier in de buurt gerooid. Vroeger gebruikten mensen dat hout vooral voor klompen, maar nu is er een proces waarmee het hout te verduurzamen is voor buitengebruik. Ze stomen het en dan gaat het zo’n vijftig jaar mee. We planten jonge populieren terug, zodat er over 25 jaar nieuwe bomen staan. Die groeien heel snel.” Niet alleen het hout is lokaal, maar aannemersbedrijf Wind Design + Build uit Drachten koos ervoor om lokale ondernemers te betrekken bij de bouw. ,,Zo is de elektrotechniek aangelegd door echte Rooienaars en huurden we een bedrijf uit Andel in voor werkzaamheden”, vertelt hoofdaannemer Roelof Wind.

Inclusief

Inclusiviteit is voor de gemeente een belangrijk thema geweest bij de inrichting van het zwembad. ,,We hebben een hellingbaan in het wedstrijdbad laten aanleggen, zodat mensen die moeilijker ter been zijn of in een rolstoel zitten, ook in het water kunnen. Een brancard kan zelfs ook. Daarnaast zijn er rolluiken tussen het doelgroepen bad en wedstrijdbad die naar beneden kunnen. Zo kunnen groepen die wat meer privacy willen, rustig zwemmen.”