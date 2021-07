Van drie steekpartijen tot dronkaard op hoge richel: incidenten stapelen zich op in ‘Polenhotel’ in Best

BEST - Drie steekpartijen, een dronken man die op een hoge richel in slaap valt, een bewoner die onder verdachte omstandigheden overlijdt en de buurt die klaagt over rotzooi en intimidatie: het regent incidenten rond een Polenhotel in Best. Zaterdag ging het voor de zoveelste keer mis.