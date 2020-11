Van Lakedance naar Likeland: festivalman bouwt in Best ideale omgeving voor selfies

UPDATE Elf poederbrie­ven bezorgd bij panden in Nederland, ook bij drukkerij Eindhovens Dagblad

17 november BEST - Op verschillende plekken in Nederland zijn dinsdag elf poederbrieven bezorgd. Drie daarvan waren gericht aan klantcontactcentra van DPG Media, waar het Eindhovens Dagblad deel van uitmaakt. Een brief werd bezorgd bij de drukkerij in Best.