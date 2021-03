Van landbouwer in Syrië naar landbouwer in Son; Anas Safar (46) is Nederland dankbaar

De liefde voor Nederland was al ontstaan zonder dat Safar zelf ook maar iets van het land had gezien. Hij kende Nederland van horen zeggen. Dat landbouwers het hier goed voor elkaar hebben. En hij kende de verhalen van zijn vrouw Wafa en zoontje Jobran (6) die naar Nederland waren gevlucht. Eenmaal zelf in Nederland is hij Nederland zo dankbaar. De schotwond aan zijn been doet hem nog denken aan de onveilige situatie in Syrië. In Nederland voelt Safar zich veilig. Dochtertje Kenz (1) is in Nederland geboren. Wafa is huisvrouw en geeft Jobran bijles. Ze zijn blij met hun huisje in De Gentiaan. De tuin is helaas niet zo groot, maar Safar heeft de ruimte die er is benut om wel wat tomatenplantjes te planten.