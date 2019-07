Van uitstel komt afstel: druppel voorgoed verleden tijd op milieustraten Meierijstad

Wethouder Van Rooijen in een persbericht van de gemeente: “Met de introductie van de ‘druppel’ in januari dit jaar hebben we helaas een valse start gemaakt. Al die tijd hebben we er wél voor gezorgd dat onze inwoners hun materialen gewoon konden aanbieden op de milieustraat; in die zin was het ongemak zeer beperkt. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om te zorgen dat elk huishouden nu over een druppel beschikt en de registratie vlekkeloos zou werken. Maar we willen voor onze inwoners alleen een systeem invoeren dat honderd procent betrouwbaar is. Ondanks álle inspanningen, van zowel onze mensen als van de leverancier, is het niet gelukt het systeem op het door ons gewenste niveau te brengen. Al die tijd hebben we in de kracht van dit systeem geloofd. Maar het college is nu op het punt dat ze er geen vertrouwen meer in heeft.”