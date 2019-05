Vechtverhouding moet man uit Nijnsel jaren cel kosten

DEN BOSCH - De relatie van Remco P. en zijn vriendin was al jarenlang ‘heftig’ maar liep in januari in Nijnsel uit op een flinke mishandeling en vrijheidsberoving: ze mocht die nacht niet weg. Samen met de drugs en wapens die de verdachte in huis had, moet dat volgens het OM leiden tot bijna drie jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk als hij zich laat behandelen.

Het was aantrekken en afstoten tussen Remco (38) en zijn vriendin. Duwen en trekken, noemt hij het zelf . En ook in de rechtszaal ging het beeld van de zaak heen en weer. De verdachte zat er, omdat de vriendin aangifte deed van een flinke mishandeling bij hem thuis in Nijnsel, op 20 januari. Ze kreeg klappen, werd door de kamer gegooid, zag bont en blauw en mocht van hem niet weg.

Toen ze de volgende ochtend wel de deur uit kon lopen, zette hij een pistool tegen zijn eigen slaap. Na aangifte pakte de politie hem op en vond daarbij in huis twee pistolen, heel wat nepwapens en onderdelen, ruim honderd pillen, cocaïne en drie ons vreemd spul wat amfetamine zou zijn.

Appelmoes

Het is nogal wat, vond de rechter, maar zij en Remco stelden het beeld zelf bij. Die drie ons bleken toch geen drugs, volgens de verdachte was het appelmoes. De cocaïne was lidocaïne dat hij nodig had voor zijn vele tatoeages. De pillen waren niet voor de handel; hij is zelf liefhebber en koopt groot in. De wapens? Als magneetvisser trok hij dit allemaal uit het kanaal.

Wat overbleef waren de klappen. Al viel ook dat volgens Remco erg mee: hij had haar stevig vastgepakt en ze krijgt nogal snel blauwe plekken. Tegen haar wil vasthouden had hij niet gedaan, de deur was niet op slot, ze had weg kunnen gaan.

Quote Ik heb haar niet geslagen, ze krijgt nu eenmaal erg snel blauwe plekken Verdachte

Door het lint

Deskundigen zagen heel wat storingen bij de verdachte, die vanaf zijn 17e al vecht tegen verslavingen en erg snel door het lint gaat. Volgens Remco is dat nu afgelopen. Hij wil graag een gezin stichten met de vriendin die dat zelf ook wil. Fijn allemaal, vinden de deskundigen, maar zonder behandeling gaat het volgens hen binnen de kortste keren weer fout.