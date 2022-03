Veel Guinness bier en smartlappen: Bests café kleurt groen tijdens St. Patrick's day

BEST - St. Patrick’s Day vieren volgens de Ierse tradities. Het gebeurde zaterdag in café d'n Ekker in Best dat voor de gelegenheid een groen tintje kreeg.

Het initiatief was van zanggroep The Best Irish Singers en Netty Mollen van Café d’n Ekker uit Best. De gasten werden getrakteerd op authentieke hapjes in de vorm van het bekende Ierse klavertje 3. En het Guinness bier vloeide rijkelijk terwijl er Ierse smartlappen ten gehore werden gebracht.

Hapjes met spinazie

St. Patrick zag het destijds als zijn missie om het heidense Ierland te bekeren tot het christendom. Daarom wordt hij jaarlijks geëerd op zijn sterfdag, 17 maart. Ierland wordt ook wel het ‘smaragdeiland’ genoemd en daarom kleurt het land (smaragd)groen tijdens St. Patrick’s Day. Dat klavertje 3, dat is de ‘shamrock’: een Iers symbool. ,,Daarom serveerden we filodeeghapjes met spinazie in die vorm. En andere lekkere dingen,” vertelt Mollen.

Inspiratie opdoen in Ierland

,,We gaan regelmatig met ons koor naar Ierland, om inspiratie op te doen. En zo zagen we dus hoe de Ieren dit feest vieren. Het is daar een belangrijke feestdag; ze kleuren zelfs de rivier The Liffey groen!”, lacht bestuurslid Hans van der Spek. Dat doen ze door speciale plantaardige kleurstof aan het water toe te voegen.

Quote Net als in Ierland stonden onze zangers en de leden van ons combo gewoon tussen de bezoekers van het café. Hans van der Spek, The Best Irish Singers

Zo groen werd het bij d’n Ekker trouwens niet binnen. Maar voor de rest hielden ze de tradities van de Ieren aardig in ere. ,,We stonden dus niet formeel op een podium te zingen. Nee, net als in Ierland stonden onze zangers en de leden van ons combo gewoon tussen de bezoekers van het café. We begonnen spontaan te zingen en de mensen zongen mee. Die hadden van ons van een boekje gehad waarin alle refreinen stonden. En de melodie, die kennen ze vaak wel. Vooral de liedjes van The Dubliners natuurlijk”, legt Van der Spek uit.

Minder bij stem na corona

Vanwege corona voelden ze zich eigenlijk nog niet klaar voor een ‘echt’ optreden, vol ornaat op een podium. Dus deze informele vorm van optreden was een mooi compromis. ,,We hebben natuurlijk weinig gezongen de afgelopen twee jaar. En dan zakt de stem toch een beetje weg. Ook al doe je stemoefeningen. Maar nu oefenen we weer elke woensdag bij d’n Ekker. We werken nu toe naar het festival Best Veul Koren dat in september van dit jaar in Best wordt gehouden.”

The Best Irish Singers bestaat al sinds 2006 en telt momenteel 22 leden. Ze bespelen ook muziekinstrumenten, zoals de Bodhrán, een typische Ierse trommel. En iemand die met de ‘Tin Whistle’ (een fluit) overweg kan, mag zich trouwens melden.

The Wild Rover publieksfavoriet

Wat is het favoriete lied? Daar moet Van der Spek toch wel over nadenken, want ze hebben er maar liefst 78 op het repertoire staan. Hij kan niet kiezen tussen ‘Molly Malone’ en ‘Beer Beer Beer’. Wat de publiekslieveling is weet hij meteen: The Wild Rover van The Dubliners. De liefde voor die band is eigenlijk ook de reden waarom The Best Irish Singers bestaan.