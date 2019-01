Veel interesse voor verduurzaming van huizen in Son

Auto op z’n kop in de greppel naast A58 bij Best

13:58 BEST - Op de A58 nabij de afslag Best is dinsdagmiddag een auto op z'n kop in de sloot terechtgekomen. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Hij is gecontroleerd in de ambulance maar is niet meegenomen naar het ziekenhuis.