Veel klachten over het afvalbeleid in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Het regent klachten over het nieuwe afvalbeleid in Meierijstad. Onder meer over de verhoogde prijzen van het legen van de afvalcontainer.

Inwoners van Meierijstad stellen dat ze slecht en laat geïnformeerd zijn over de afvalmaatregelen. Met ingang van het nieuwe jaar is de inzameling van huishoudelijk afval voor alle kernen van fusiegemeente Meierijstad gelijkgetrokken. Een belangrijke wijziging daarbij is dat het restafval voortaan eens per vier weken tegen betaling wordt opgehaald. Het GFT-afval wordt wekelijks gratis opgehaald.

De prijzen voor restafval per lediging zijn bovendien flink omhoog gegaan: het legen van een kliko van 140 liter kostte voorheen 4,16 euro en nu 8,75 euro per lediging, een grote container van 240 liter kost 15 euro. Afvalinzamelaar Van Kaathoven haalt nu in heel de gemeente het afval op. Daarvoor moeten alle grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode van chips met registratiegegevens zijn voorzien. Maar dit chippen of stickeren is nog niet overal gebeurd, zo blijkt uit reacties op Facebook. Mensen vragen zich af of ze hun huisvuil wel aan de straat kunnen zetten.

En dan is er onduidelijkheid over de druppel. Die verzamelt als het ware de betalingen van een adres over het jaar, zodat de burger aan het einde van het jaar één afrekening krijgt. Als mensen verhuizen of het ding verliezen, kost het hen 25 euro om een nieuwe aan te vragen. De druppel is op veel adressen niet op tijd bezorgd.

Sommigen maken zich kwaad over de verhoogde tarieven en roepen dat ze hun afval wel gaan dumpen langs de weg. Maar met name de communicatie van de gemeente over de druppel laat volgens hen te wensen over.

Reactie

De gemeente Meierijstad laat in een reactie weten het 'vervelend te vinden dat het nog niet optimaal verloopt en inwoners er last van hebben'. Zij betreurt het dat de druppel niet op tijd bij iedereen bezorgd is. ,,We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat inwoners hun afval gewoon kunnen aanbieden bij onze milieustraten."

Over de communicatie: 'Eind november hebben wij een algemene brief over de wijzigingen in het afvalbeleid naar álle huishoudens in Meierijstad verstuurd; hierin stond informatie over de wijzigingen op de milieustraat en de introductie van de druppel. Op de site, de afvalapp en in de weekbladen is ook informatie gezet.'

Volgens de gemeente klopt het dat een klein deel van de huishoudens nog geen nieuwe chip heeft op de container. Maar dat is slechts een heel klein deel. ,,Voor de jaarwisseling had in totaal 97 procent een nieuwe chip. Gezien de omvangrijke operatie zijn we tevreden over het resultaat tot nu toe. Komende maand verwachten we dat het afgerond is."