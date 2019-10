Veel mis met oudbouw gemeentehuis Best

BEST - De ‘oudbouw’ van van het gemeentehuis van Best is een slechtere conditie dan gedacht. Dat is gebleken tijdens een visuele inspectie. Die was mogelijk omdat het gebouw nu in de steigers staat vanwege reparatie van losse wandplaten.

Dat heeft wethouder Marc van Schuppen de gemeenteraad van Best laten weten. Hij ging zelf ook de steigers op om de gevels aan een onderzoek te onderwerpen. Er is de afgelopen jaren veel 'lapwerk’ verricht en ‘improvisatie’ toegepast, zei Van Schuppen, om onder meer lekkages en andere tekortkomingen te repareren. Zo is het balkon bij de raadszaal in het verleden met betonnen tegels en houten balken versterkt.

Klem

Er is op diverse plaatsen sprake van lekkage in de beschotting, vooral bij de trouwzaal. ,,Zo kunnen we als gemeente onze gasten niet ontvangen", vindt Van Schuppen. Er zijn al incidenten geweest waarbij gasten druppels vocht op hun trouwkleding kregen. Verder zijn sommige stalen ramen zo klem komen te zitten dat ze niet meer opengezet kunnen worden of juist slecht sluiten.

Nadat eerder dit jaar bleek dat sommige wandplaten niet meer goed vast zitten, is een gespecialiseerde restauratie-aannemer in de arm genomen om dat aan te pakken. De omgeving van het gemeentehuis werd direct afgezet om te voorkomen dat vallende platen schade zouden kunnen aanrichten.

Prijsopgave

Dat reparatiewerk is nu gaande. Van Schuppen heeft de aannemer nu een prijsopgave gevraagd om alle geconstateerde bouwkundige gebreken weg te werken. Dat zal meer gaan kosten dan de aanneemsom voor alleen restauratie van de wandplaten, waarschuwde de wethouder. Hij zal de raad vragen om in te stemmen met een extra krediet zodra de prijsopgave van de aannemer binnen is.

De gemeente Best is volgens Van Schuppen aan de bevolking verplicht om het gemeentehuis in goede bouwkundige staat te brengen. Het gebouw heeft immers de status van gemeentelijke monument. Best verplicht eigenaren van andere gemeentelijke monumenten om hun bezit in ‘deugdelijke staat’ te houden en moet dus het goede voorbeeld geven.

Te warm