Veel rook bij grote brand in afval op terrein recyclebedrijf op industrieterrein Ekkersrijt

Het begon ooit als mannenkoor, maar nu zijn er geen tenoren en bassen meer te vinden: ‘EénvanZin’ uit Son en Breugel zet alles op alles om ‘gemengd’ te blijven

SON EN BREUGEL - Twee maanden gratis meedoen en zelfs aansluiten bij een concert in het gloednieuwe Dommelhuis in Son. Dat is het aanbod dat er ligt voor elke nieuwe mannelijke stem die zich meldt bij zangkoor EénvanZin uit Son. Het opmerkelijke is dat het ooit begon als een mannenkoor. ,,We willen geen vrouwenkoor worden.”

30 mei